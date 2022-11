Rodrygo saiu do banco de reservas na volta do intervalo para ser decisivo na classificação do Brasil às oitavas de final da Copa do Mundo do Qatar. O 'Rayo' mudou o jogo da seleção brasileira e deu a assistência para Casemiro marcar, nesta segunda-feira (28), o gol da vitória sobre a Suíça. Após a partida, o jogador de 21 anos destacou a "qualidade de atacante" do volante e a parceria entre eles na época em que atuavam juntos no Real Madrid.

"Me senti bem, sempre bom estar dentro de campo e sei que posso ajudar o time. Jogo difícil, muito fechado. Nós tocamos bem a bola, fizemos nosso jogo e abriu o espaço. Pude dar a assistência para um golaço do Casemiro", iniciou Rodrygo, à transmissão da Rede Globo.

"Sim, [o entrosamento com Casemiro] conta muito. Jogamos muito tempo juntos, ele sempre passou muita experiência para a gente. Falei para ele deixar passar, mas foi ele que ficou livre depois. Foi muito feliz. Tem qualidade de atacante, né?", completou.

Revelado pelo Santos, Rodrygo foi contratado pelo Real Madrid no segundo semestre de 2019. Ele foi companheiro de equipe de Casemiro por três anos, até agosto de 2022, quando o volante se despediu do clube merengue para assinar com o Manchester United, da Inglaterra.

O jovem jogador do Real estava cotado para assumir a vaga de Neymar contra a Suíça, mas o técnico Tite optou por começar com Fred. Diante da retranca dos europeus no primeiro tempo, o comandante brasileiro decidiu colocar Rodrygo para mudar a dinâmica do jogo.

A segunda vitória no Mundial do Qatar rendeu à seleção brasileira a classificação antecipada às oitavas de final. Agora, o Brasil volta a campo na sexta-feira (2) para assegurar a liderança da chave diante da seleção de Camarões. As outras três seleções do Grupo G seguem vivas na briga pela segunda vaga para o mata-mata.

