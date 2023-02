Com Jânio José da Silva

Paula Parreira Com Jânio José da Silva

O meia Roger Goiano, de 36 anos, passou mal durante o jogo entre Atlético-GO e Morrinhos, na noite desta quarta-feira (8), no Estádio Antônio Accioly, e precisou ser levado ao hospital de ambulância. O Atlético-GO informou que o jogador teve um mal súbito.

Logo depois que um pênalti foi assinalado para o Atlético-GO, em jogada que não envolvia Roger, o jogo ficou paralisado - aos 3 minutos do segundo tempo. Os jogadores ficaram na área. Roger Goiano foi, então, esticar o braço direito para argumentar com alguém e caiu no chão.

O jogador do Morrinhos foi atendido pelos médicos dos clubes e paramédicos e, em seguida, a ambulância foi chamada para levar o jogador ao hospital. O atendimento médico ao jogador do Morrinhos levou dez minutos.

O jogador foi levado ao Hospital de Urgências de Goiás (Hugo) para passar por exames e por atendimento mais detalhado.

Fazendo movimentos e consciente, Roger Goiano foi encaminhando ao hospital e, no caminho, mandou mensagem de áudio para os companheiros, procurando passar tranquilidade aos colegas e às pessoas que estavam no estádio.

"O atleta do Morrinhos, Roger Goiano, sofreu um mal súbito em campo, após o pênalti marcado a favor do Atlético e necessitou de atendimento médico. O mesmo saiu de campo acordado e consciente, e foi levado ao hospital para exames. Desejamos melhoras ao jogador", publicou o Atlético-GO, em suas redes sociais.

Roger Goiano tem 36 anos e já passou por outros clubes, como Grêmio Anápolis e Iporá no futebol goiano.

Ano passado, também no Estádio Antônio Accioly, houve um lance preocupante entre os laterais Luan Sales (Atlético-GO) e Igor Pupinsk (Crac). No choque de cabeça entre ambos, o jogador do time catalano precisou ser encaminhado ao Hugo, mas não teve consequências mais graves e foi liberado para retornar para Catalão.