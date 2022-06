Esporte Ronaldo Fenômeno vai percorrer 500 km de bicicleta na Espanha Percorrer o trajeto, que terá sete cidades, é uma promessa feita pelo empresário após o Real Valladolid, seu clube na Espanha, conquistar o acesso à La Liga

Ronaldo Nazário irá percorrer 522 km do caminho de Santiago de Compostela, na Espanha, de bicicleta. Com o retorno do Real Valladolid, um de seus times, à elite do Campeonato Espanhol, o ex-jogador e hoje empresário vai cumprir uma promessa feita no início da temporada passada. "Vou cumprir com uma promessa que fiz quando começamos a segunda divisão, no ano passad...