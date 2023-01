Recuperado de grave lesão sofrida em 2022, o goleiro Ronaldo assume novamente o posto que gerou, ano passado, dores de cabeça no Atlético-GO, interrompidas justamente quando o jogador, hoje com 26 anos, se tornou titular um período após chegar ao clube atleticano vindo do Vitória.

Ronaldo retomou a titularidade no Atlético-GO no domingo (15), na vitória de 2 a 1 sobre o Goiás, no principal jogo da 2ª rodada. Foram cinco meses e alguns dias sem atuar por causa de uma contusão no ombro direito, que levou o jogador a passar por cirurgia, sessões de fisioterapia, trabalho de transição física na academia e no gramado, primeiros treinos com bola a partir de dezembro e a presença no clássico do Estadual.

O jogador voltou no lugar do goleiro Pedro Paulo, mostrou segurança quando exigido tanto em termos técnicos como na questão clínica, pois não sentiu dores nas intervenções. Passado o receio da volta, o goleiro espera manter a sequência de boas atuações e permanecer livre de lesão.

Em 2022, a posição, além dele, teve mais três ocupantes – Luan Polli, Renan e Diego Loureiro – e instabilidade, pois Ronaldo foi o único que mostrou regularidade desde a estreia, no empate de 1 a 1 com o Botafogo no dia 26 de abril, pela Série A, até a lesão em Montevidéu (Uruguai), no dia 2 de agosto.

O goleiro, natural de Salvador, vivia grande fase e se machucou, coincidentemente, ao fazer uma intervenção difícil e plástica numa cobrança de falta. Na descida com a bola, Ronaldo teve a lesão ao se apoiar no gramado. Fechava ali, no primeiro tempo, o ciclo de 29 atuações, nas quais se destacou ao defender dois pênaltis em jogos decisivos: Cuiabá (3ª fase da Copa do Brasil) e Olimpia (oitavas de final da Copa Sul-Americana). A contusão quebrou a sequência.

Após o clássico de domingo (15), Ronaldo se emocionou ao lembrar a fase sem atuar. Nesta segunda-feira (16), exibia um largo sorriso durante entrevista. “Por ser o primeiro jogo (domingo, após a lesão), estava receoso”, admitiu. Mas desde que foi ao gramado para se aquecer, nas quatro defesas mais exigentes e até o fim do jogo, Ronaldo ficou com a convicção de que poderá ter sequência normal nas próximas rodadas do Estadual. ”O clássico foi um grande teste”, definiu o goleiro atleticano, ciente de que foi aprovado.

A presença no clássico apresentou situações especiais para o jogador. A primeira foi a volta após a inatividade. A outra foi a segunda vitória dele em jogos diante do Goiás – ano passado, atuou na goleada de 3 a 0 e no empate de 0 a 0 (ambos pela Copa do Brasil) e na derrota de 1 a 0 (pela Série A). Também é a primeira vez que disputa uma partida do Goianão, pois ano passado era o terceiro goleiro, atrás de Luan Polli e Renan. Foi campeão, mas na reserva.

Na recuperação, Ronaldo chegava a passar nove horas do clube, das 9 horas às 18 horas, nas sessões de fisioterapia. Por isso, definiu o hiato sem jogos como “os cinco meses mais difíceis da minha vida”. No período, ele dividia as dores e as conversas com membros do departamento médico, outros funcionários do clube e os colegas de estaleiro: os zagueiros Ramon Menezes e Emerson Santos, que faziam as etapas de recuperação de cirurgia no tendão de Aquiles. O goleiro fez questão de agradecer aos funcionários e lembrou o apoio da família: a mulher Beatriz e o filho, o pequeno Theodoro.

Para Ronaldo voltar ao time, a comissão técnica teve de se reunir para avaliar os treinos e as etapas de recuperação do goleiro. Ele ficou na reserva em Anápolis, na goleada de 4 a 1 sobre o Grêmio Anápolis. Pedro Paulo, titular no jogo, errou uma saída de bola na estreia dele. Parecia estar inseguro. Assim, houve a decisão pelo retorno de Ronaldo.

O outro concorrente da posição, Diego Loureiro, recupera a condição física, teve conjuntivite na pré-temporada e aguarda a regularização de novo contrato, assim como Márcio Defendi, que retornou de empréstimo junto ao Inter.