Ronaldo pega Covid e não estará na festa de aniversário do Cruzeiro

O Cruzeiro anunciou na manhã deste domingo (2) que o ex-jogador Ronaldo, que comprou o clube no final do ano passado, testou positivo para Covid-19. Por isso, ele não vai participar da comemoração do 101º aniversário cruzeirense. Segundo o Cruzeiro, Ronaldo está bem, com sintomas leves e, por orientação médica, entra agora em repouso e isolamento social. Esta seria a pri...