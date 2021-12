Esporte Ronaldo tem burocracia e dívidas como primeiros passos na gestão do Cruzeiro Segundo anunciado pela XP Investimentos, principal mediadora do negócio, o ex-jogador e o clube mineiro firmaram um protocolo de intenções para um aporte de R$ 400 milhões

Motivo de euforia entre os torcedores e de grande repercussão no mundo do futebol, a compra do Cruzeiro pelo ex-atacante Ronaldo Nazário, anunciada neste sábado (18), ainda depende de acertos burocráticos e demandará paciência até que seus principais efeitos práticos comecem a ser sentidos no clube mineiro. Em meio a especulações, entrevistas do Fenômeno e de out...