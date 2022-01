Esporte Ronaldo vê cenário 'trágico' no Cruzeiro e deixa aberta possibilidade de desistir Craque afirmou que a dívida da instituição é maior do que ele esperava e que está prevista no pré-contrato a possibilidade de desistência do negócio que teria investimento de R$ 400 milhões por 90% das ações da SAF

"A cada dia que abrimos uma gaveta, encontramos uma surpresa negativa", definiu Ronaldo, nesta terça-feira (11), sobre a análise que ele e sua equipe têm realizado a respeito da situação do Cruzeiro. Na primeira entrevista que concedeu após anunciar a intenção de investir R$ 400 milhões e adquirir 90% das ações da SAF (Sociedade Anônima do Futebol) do clube, o ex-j...