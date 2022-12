A rua CM-6, no Setor Cândida de Morais, região Noroeste de Goiânia, pode também ser conhecida como a Rua da Copa. Os moradores do local não economizaram na criatividade para criar um ambiente todo colorido em verde e amarelo para torcerem juntos pela seleção brasileira em busca do hexacampeonato no Catar.

O clima era animado e nem a chuva espantou os torcedores esperançosos por uma boa atuação do time de Tite nesta segunda-feira (5). A recompensa veio com a bela exibição no 1º tempo diante da Coreia do Sul e a classificação para as quartas de final para enfrentar a Croácia, na próxima sexta-feira (9). Isso significa que a vizinhança tem pelo menos mais uma data garantida para se reunir e fazer festa.

Leia também

+ Brasil goleia a Coreia do Sul, avança e pega a Croácia nas quartas de final da Copa

+ Argentina na semifinal? Daniel Alves pede foco na Croácia: ‘merece respeito'

+ 'Momento especial', resume goleiro Weverton após estreia pelo Brasil na Copa do Catar

+ Neymar fala de sofrimento com lesão e dedica vitória a Pelé

A Rua da Copa, como é chamada com carinho pelos moradores do Cândida de Morais, está toda enfeitada com muros pintados em verde e amarelo, além de ilustrações com caricaturas dos principais astros da seleção brasileira, como Neymar e Vinícius Júnior, o técnico Tite e até a mascote brasileira, o Canarinho. A rua tem a cara da expressão popular e todas as notas que remetem ao gosto do povo brasileiro pela Copa do Mundo. Nesta segunda (5), a presença de muitas crianças chamou atenção e colaborou com a impressão de ambiente familiar.

A estrutura montada com um som potente e um telão que ocupava toda a largura da rua era perfeita para os moradores acompanharem lances e emoções da vitória brasileira e explodirem de alegria a cada um dos quatro gols marcados por Vini Jr, Neymar, Richarlison e Lucas Paquetá. Outro momento de euforia total foi o apito final, quando o Brasil ratificou sua classificação às quartas de final.

Nem mesmo a chuva fina, mas persistente que caiu sobre a região Noroeste no horário da partida afugentou os torcedores. Além de se acomodarem embaixo das marquises dos comércios próximos ao telão, outro abrigo para os torcedores era a copa de um exuberante abacateiro carregado de frutos. Os torcedores ficavam ali sentados em cadeiras e ansiosos para comemorarem o próximo gol.

Teve gente que preferiu ficar mais de longe e não correr qualquer risco de se molhar. Para isso, o guarda-chuva foi acessório indispensável. Jeanny Mendanha é moradora do bairro desde criança e aprovou a iniciativa dos vizinhos para tornar possível a Rua da Copa. “É muita criatividade e isso mostra também a união da nossa vizinhança. Todo mundo colaborou um pouquinho”, disse a torcedora.

Debaixo do mesmo guarda-chuva estava a pequena Maria Luísa, filha dela, que foi quem teve a ideia de ir para a rua, mesmo debaixo de chuva, para assistir ao jogo do Brasil na rua enfeitada. Com mãe e filha estava também o artista que ilustrou os muros da Rua da Copa.

Iremar Bastos, de 62 anos, conhecido como “Irê”, mora no Cândida de Morais há mais de 30 anos e disse que foi um prazer contribuir com a festa da vizinhança na Copa do Mundo.

“Eu faço arte desde pequeno, nasci com um pincel na mão. Os meninos organizadores fizeram uma vaquinha para comprar as tintas, todos ajudaram para pintar os muros e eu fiz os desenhos”, contou Irê, que disse que não acompanha futebol muito de perto, mas fica feliz em torcer com os amigos e vizinhos. “O que gosto mesmo é de ficar junto com a turma. É um pessoal muito unido. Está chovendo, o pessoal poderia estar em casa, mas está todo mundo aqui”, disse Irê.

Um dos idealizadores e organizadores da Rua da Copa é Deivid Rodrigues, de 34 anos. Ele está contente com a mobilização dos vizinhos e espera que, na partida contra a Croácia, possa reunir ainda mais pessoas.

“A rua CM-6 já não se chama mais assim, é a Rua da Copa. Como o espaço é aberto, a chuva afasta um pouco o público, mas hoje (segunda-feira) está cheio, o espetáculo está bonito e a vizinhança está aqui com a gente. Acredito que, no próximo jogo, teremos ainda mais público, pois é sexta-feira, com jogo ao meio-dia e, se Deus quiser, não vai chover. Espero um público três vezes maior do que hoje”, projetou Deivid Rodrigues.