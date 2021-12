Esporte 'Rumo à Série A’, celebra novo meia do Vila Nova após acerto Wagner ainda não foi apresentado, mas teve anúncio de contratação oficializado e ‘falou’ pela primeira vez como reforço do Tigre em uma rede social

O experiente meia Wagner, de 34 anos, falou publicamente em uma rede social após acerto com o Vila Nova e mostrou empolgação com a chegada ao Tigre. Ele assinou contrato com o clube colorado, em definitivo, válido até o final da Série B de 2022. Em uma publicação em uma rede social, Wagner pousou ao lado dos filhos (Yuri e Noah) e esposa (Lia Moreira). Todos vesti...