Esporte Russell lidera treino cheio de pausas e incêndio em carro de Verstappen Atividades no GP de Miami seguem neste sábado, com terceiro treino livre e classificação. Corrida será disputada no domingo

A Fórmula 1 teve seu primeiro contato com o Autódromo Internacional de Miami na tarde desta sexta-feira (6), nos dois primeiros treinos livres do Grande Prêmio de Miami, e o encontro foi marcado por erros e batidas. Charles Leclerc, da Ferrari, liderou a primeira sessão, com 1:31.098. Já George Russel foi o mais rápido da segunda sessão, realizada no fim da tarde desta s...