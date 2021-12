Esporte São-paulino na infância, Rafinha era atacante e tinha apelido de 'Malinha' Lateral afirmou que começou a torcer pelo time por causa de uns tios que tinha em Suzano, na Grande São Paulo

O jeito descontraído e malandro de Rafinha dentro de campo vem desde os tempos de futsal em Londrina, no norte do Paraná. Novo reforço do São Paulo, seu time do coração, ele era chamado de "Malinha" pelos companheiros de Grêmio Londrinense, primeira equipe na caminhada rumo ao profissional. "Ele era o menor marrento da turma, mas sempre queria ser o líder. Aí gan...