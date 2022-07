O São Paulo tem assuntos dentro e fora de campo a resolver antes de enfrentar o América-MG nesta quinta-feira (28), no Morumbi, pela ida das quartas de final da Copa do Brasil. O time tricolor inicia uma sequência decisiva entre reforços e indefinições.

A diretoria do São Paulo pretende cumprir a promessa feita ao técnico Rogério Ceni de reforçar o elenco caso o time avançasse nas duas competições: Copa do Brasil e Sul-Americana. Com calendário apertado e a dificuldade de conciliar com o Campeonato Brasileiro, o clube tricolor vê seu grupo principal cada vez mais enxuto.

A expectativa são-paulina é fechar com reforços nos próximos dias. As negociações ocorrerão em meio a uma maratona de jogos importantes. Em três semanas, o time tricolor enfrentará o América-MG duas vezes pela Copa do Brasil, o Ceará duas vezes pela Sul-Americana e Athletico, Flamengo e Red Bull Bragantino pelo Campeonato Brasileiro.

O primeiro deles, já fechado, é o argentino Giuliano Galoppo, do Banfield (ARG). O meio-campista de 23 anos foi apresentado oficialmente nesta quarta-feira (27). O jogador inclusive já está regularizado, já que foi registrado pelo São Paulo no Boletim Informativo Diário (BID), e está liberado para atuar pelo time tricolor.

O jogador demonstrou estar com uma boa pontaria nos treinos realizados até aqui, com a equipe de Rogério Ceni. Agora a dúvida é se técnico utilizará o argentino na partida contra os mineiros e onde Galoppo será escalado. Embora faça diversas funções no meio de campo, o mais provável é que ele jogue mais à frente, com liberdade para atacar.

Na atual temporada, Galoppo tem mostrado uma característica goleadora. Até aqui, em 27 jogos, entre Sul-Americana e torneios argentinos, o jogador marcou oito gols e deu duas assistências. No início do mês, teve boa atuação contra o Boca Juniors, na Bombonera. Na ocasião, Galoppo marcou um lindo gol de voleio, deu uma assistência e comandou a vitória do Banfield por 3 a 0.

Além de Giuliano Galoppo, o São Paulo quer um zagueiro. Essa posição, inclusive, é a prioridade de Ceni, mas o técnico entende que um jogador de ataque seja mais rentável para um investidor.

O time tricolor quer uma reposição para Arboleda, que operou o tornozelo e só deve voltar em 2023. Com Miranda e Léo no departamento médico, Rogério Ceni só ficou com Diego Costa, chamou Luizão e Beraldo do sub-20 e precisou improvisar Rafinha.

"Quando patrocinador pode dar aquele jogador, temos que aceitar ou não. Não podemos escolher um defensor ou outro jogador. É um patrocinador que oferece uma oportunidade de ter um grande jogador, jovem e que pode nos ajudar muito se o negócio de fato acontecer. Dentro da situação do clube, estamos vendo a oportunidade de mais um defensor desde a lesão do Arboleda. Como ele se lesiona, temos que repetir mais os zagueiros, gerando probabilidade maior de lesão. Precisamos nessa posição, mas é difícil de encontrar no mercado e não podemos acumular gastos e dívidas. E se ficarmos num campeonato só?", disse Ceni, em entrevista coletiva.

O São Paulo também está de olho num goleiro para brigar por posição com Jandrei. John, do Santos, interessa, mas a negociação é considerada difícil. O jovem Thiago Couto não empolga.

RETORNOS CONTRA O AMÉRICA-MG

Para a partida desta quinta-feira, técnico Rogério Ceni pode respirar um pouco aliviado com o progresso de Jandrei e os retornos de Léo e Miranda. O goleiro participou de parte das atividades realizadas no gramado, ao lado do elenco tricolor, em treino realizado na manhã desta terça-feira (26). Já os zagueiros possivelmente estarão à disposição do treinador para o jogo contra o América-MG.

Após se recuperar de uma entorse no joelho, Alisson também trabalhou normalmente. É possível que o atacante esteja disponível para atuar na quinta. Por outro lado, Patrick —que saiu sentindo dores na coxa esquerda durante a partida realizada no último domingo (24), contra o Goiás— ainda preocupa a comissão técnica e continua na fisioterapia. Ao lado dele, seguem Arboleda, André Anderson e Caio.

Os atletas Reinaldo e Luan continuaram a transição para o gramado, dando continuidade ao cronograma de recuperação.

Portanto, uma possível escalação inicial do São Paulo tem: Jandrei (Thiago Couto); Diego Costa, Miranda e Léo; Igor Vinícius (Rafinha), Gabriel Neves, Igor Gomes, Rodrigo Nestor (Galoppo) e Welington; Luciano e Calleri.

O América-MG, por sua vez, também espera retornos importantes para a disputa desta quarta-feira. Pedrinho, que cumpria suspensão no último domingo, na disputa contra o Atlético-GO pelo Brasileiro, está à disposição. O lateral-esquerdo Danilo Avelar, o meia Alê e o atacante Aloísio, que se recuperava de lesões, são dúvidas para a partida, mas podem estar à disposição do técnico Vagner Mancini.

Dessa forma, uma possível escalação do América-MG tem: Matheus Cavichioli; Patric, Iago Maidana, Éder e Marlon (Danilo Avelar); Conti (Lucas Kal), Juninho e Matheusinho (Alê); Everaldo, Pedrinho e Henrique Almeida (Aloísio).

Estádio: Morumbi, em São Paulo (SP)

Horário: Às 20h (de Brasília) desta quinta-feira (28)

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (Fifa/GO)

VAR: Rodrigo D'Alonso Ferreira (SC)

Transmissão: SporTV e Premiere