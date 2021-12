Esporte São Paulo acerta com goleiro Jandrei, ex-Santos Goleiro chega como uma "sombra" a Tiago Volpi

O São Paulo acertou, nesta segunda-feira (20), a contratação de Jandrei, 28, do Santos. O goleiro rescindirá antecipadamente o seu contrato com o time alvinegro, válido até 31 de maio de 2022, para fechar com o clube tricolor por dois anos. O Santos, que já conta com João Paulo e John, gostaria de manter Jandrei, mas ele tem no seu contrato uma cláusula de libera...