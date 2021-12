Esporte São Paulo ataca duas crises da última temporada em um dia com reforços Time tricolor anunciou as chegadas de um goleiro e um lateral direito, que foram posições em que a equipe apresentou problemas durante o ano de 2021

Onze dias depois do término do Brasileiro, o São Paulo acertou com seus primeiros reforços para a próxima temporada. Em apenas um dia, a equipe do Morumbi decidiu tentar resolver dois problemas que ficaram escancarados ao longo de 2021. O primeiro, já anunciado oficialmente, foi Rafinha. O lateral-direito, que estava no Grêmio, chega ao Morumbi para preencher um vác...