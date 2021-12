Esporte São Paulo, Athletico-PR e Santos se livram do risco de rebaixamento Paulistas ganharam de seus adversários, e Furacão empatou com o Palmeiras

O São Paulo está livre do risco de rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Demorou, foi apenas na penúltima rodada do Nacional, mas a vitória nesta segunda-feira (6) sobre o Juventude, por 3 a 1, no Morumbi, garantiu a permanência do clube na Série A. Com 48 pontos, a equipe não pode mais ser alcançada pelos adversários que estão na zona da degola. Luciano duas vezes e...