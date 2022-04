O Red Bull Bragantino precisou de apenas um minuto para complicar a vida do São Paulo neste sábado (23), no estádio Nabi Abi Chedid, pela terceira rodada do Brasileirão. A equipe de Maurício Barbieri abriu o placar muito rápido com Alerrandro e passou a se fechar para segurar a vitória. Deu certo até a metade do segundo tempo, quando Éder, com apenas cinco minutos em campo, balançou as redes e garantiu o empate por 1 a 1.

Preocupado com o calendário apertado, o técnico Maurício Barbieri escalou apenas o goleiro Cleiton, o lateral Aderlan e o volante Jadsom da equipe que costuma ser a titular do Red Bull Bragantino. Já o São Paulo foi a campo sem desfalques, mas com as entradas de Patrick, Andrés Colorado e Nikão entre os titulares.

O São Paulo ficou sem seu treinador nos minutos finais da partida. Rogério Ceni levou um cartão amarelo aos 43 minutos do segundo tempo, ao reclamar de cartão amarelo aplicado pelo árbitro Bruno Arleu de Araújo em Éder, e, poucos minutos depois, se dirigiu ao delegado da partida e começou a apontar para o quarto árbitro - o que culminou no cartão vermelho para o treinador são-paulino. Ceni fica suspenso da partida contra o Santos, marcada para o próximo dia 2.

Com o resultado, o Red Bull Bragantino está com cinco pontos, na terceira colocação, enquanto o São Paulo somou seu quarto ponto, ficando, momentaneamente, em quinto. Na próxima semana, as duas equipes tiram o foco do Brasileirão e voltam as suas atenções para os torneios continentais.

Na terça-feira (26), o Red Bull Bragantino vai à Argentina enfrentar o Estudiantes, pela fase de grupos da Libertadores. Dois dias depois, o São Paulo viaja para a Bolívia, onde enfrentará o Jorge Wilstermann, pela Copa Sul-Americana.

RED BULL BRAGANTINO

Cleiton; Aderlan, Léo Realpe, Kevin Lomonaco, Ramon; Jadsom (Léo Ortiz), Weverson (Eric Ramires), Miguel (Hyoran); Tubarão (Helinho), Alerrandro (Ytalo) e Carlos Eduardo. T.: Maurício Barbieri.

SÃO PAULO

Jandrei; Rafinha, Arboleda, Diego Costa, Léo (Welington); Andrés Colorado (Éder), Igor Gomes, Rodrigo Nestor (Pablo Maia), Patrick (Alisson); Nikão (Rigoni) e Calleri. T.: Rogério Ceni.

Estádio: Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP)

Horário: 16h30 (de Brasília) deste sábado (23)

Árbitro: Bruno Arleu de Araújo (Fifa/RJ)

Auxiliares: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa e Carlos Henrique Alves de Lima Filho (ambos RJ)

VAR: Daniel Nobre Bins (RS)

Gols: Alerrandro (1'/1ºT), para o Red Bull Bragantino; Éder (24'/2ºT), para o São Paulo

Cartões amarelos: Aderlan, Léo Realpe, Ramon, Hyoran e Carlos Eduardo, pelo Red Bull Bragantino; Diego Costa, Éder e Rogério Ceni, pelo São Paulo

Cartões vermelhos: Rogério Ceni, pelo São Paulo