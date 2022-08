O Fortaleza confiou na sua marcação, segurou o São Paulo e venceu por 1 a 0 na tarde deste domingo (28), pela 24ª rodada do Brasileirão. O jogo no Morumbi teve gol de Juninho Capixaba, mas o melhor em campo foi o goleiro Fernando Miguel, que fez quatro defesas incríveis para assegurar o resultado.

O Fortaleza mantém sua recuperação no Brasileirão, chega à quinta vitória seguida com a melhor campanha do returno e sobe aos 30 pontos. Ultrapassa justamente o São Paulo, que tem 29 e sofre a quarta derrota em cinco rodadas. Quem abre a zona de rebaixamento é o Cuiabá, com 24 pontos. O Tricolor deixou o gramado sob vaias de parte de sua torcida.

O São Paulo agora volta suas atenções à Copa Sul-Americana, pois visita o Atlético-GO na quinta-feira (1º), no jogo de ida das semifinais. Já o Fortaleza tem a semana inteira para treinar antes de pegar o Botafogo no domingo (4), novamente pelo Brasileirão.

ATUAÇÃO DO SÃO PAULO: POUCA CRIATIVIDADE

Contra uma defesa bem armada, o São Paulo teve a bola, mas não teve criatividade. Foram trinta minutos de marasmo até sofrer o gol, e o Tricolor só melhorou depois disso. Fez um bom segundo tempo e pressionou o adversário, mas parou em ótima atuação do goleiro adversário nas melhores chances que criou.

ATUAÇÃO DO FORTALEZA: MARCAÇÃO E GOLEIRO INSPIRADO

Sólido na defesa, o time de Vojvoda foi ao Morumbi para tentar explorar os erros do São Paulo. Não conseguiu encaixar tantos contra-ataques, mas encontrou a bola que queria no lance do gol de Juninho Capixaba. Daí em diante se preocupou apenas em defender, chegou a sofrer pressão, mas quando precisou contou com a segurança de Fernando Miguel.

FOI BEM: FERNANDO MIGUEL VIRA UM PAREDÃO

O goleiro do Fortaleza foi o melhor em campo com defesas fundamentais. Uma em cabeceio de Galoppo à queima-roupa, outra crescendo na frente de Calleri dentro da pequena área. A mais impressionante foi em cabeceio de Luciano, mas ainda teve outra à queima-roupa, esta em chute forte de Calleri dentro da área. Não é à toa que o Leão chegou ao sexto jogo seguido sem sofrer gols.

FOI MAL: LUCIANO PERDE BOAS CHANCES

O atacante esteve longe do nível que costuma mostrar pelo São Paulo. Entrou logo no segundo minuto, após lesão de Nikão, mas perdeu chances importantes: a primeira dentro da pequena área, com gol vazio; na segunda furou; e na terceira cabeceou na direção certa, mas parou em Fernando Miguel.

SÃO PAULO COMEÇA DEVAGAR DEMAIS

O time da casa abriu o jogo com 70% de posse de bola na primeira meia hora, mas sem saber exatamente o que fazer com ela. Bem organizado, o Fortaleza se fechou, controlou o ritmo na marcação e esperou para contra-atacar quando pudesse. Diego Costa teve chance em um escanteio, mas cabeceou por cima; depois Welington tentou um chute de longe, que Fernando Miguel encaixou.

FORTALEZA ENCAIXA ATAQUE E SAI NA FRENTE

O lance que o Fortaleza estava esperando apareceu aos 32 minutos. Depois de um perde-ganha no meio-campo, Juninho Capixaba abriu o jogo, apareceu nas costas de Pablo Maia e bateu forte para abrir o placar.

SÃO PAULO ACORDA E VAI PARA CIMA

O gol sofrido tornou o São Paulo mais ousado, disposto a arriscar um pouco mais. O senso de urgência fez o time aparecer com mais frequência na área adversária, e rapidamente a nova postura virou pressão sobre o Fortaleza. Logo depois do gol, um ataque rápido teve um pivô de Calleri para Nestor chutar forte, depois Welington acertando o travessão no rebote. Minutos depois, em escanteio, Fernando Miguel fez a melhor defesa do primeiro tempo em cabeceio de Galoppo após escanteio.

FERNANDO MIGUEL FAZ SEU NOME

Já tinha sido assim no primeiro tempo, e no segundo foi igual: o goleiro do Fortaleza teve tarde muito feliz no Morumbi. À medida que o São Paulo cresceu no jogo e o time visitante se recolheu, o goleiro passou a ser mais exigido. No principal lance, Calleri e Luciano tiveram chances dentro da pequena área, mas o primeiro parou em Fernando Miguel e o segundo mandou para fora.

SÃO PAULO PERDE GOLS DEMAIS

O segundo tempo do São Paulo foi todo de pressão sobre o adversário. O time criou mais, insistiu por cima e por baixo e teve oportunidades claras de fazer seus gols, mas pecou nas finalizações. Luciano furou uma bola dentro da área, depois Calleri teve tempo de matar no peito e encher o pé, mas bateu em cima de Fernando Miguel. O Tricolor não achou mais caminho para empatar e sofreu a quarta derrota em cinco rodadas do Brasileirão.

Goleiro e zagueiro não falaram a mesma língua nesta tarde e assustaram o torcedor em dois lances do primeiro tempo. O primeiro aos sete minutos, quando Jandrei quis acelerar a cobrança de um tiro de meta e acertou Ferraresi, que vinha passando em frente (veja abaixo). Depois, pouco antes do intervalo, o goleiro saiu mal do gol e quase foi traído por um desvio do companheiro em cruzamento na área. No segundo tempo também teve saídas ruins, mas deu sorte de que um lance foi interrompido por impedimento e em outro teve tempo de se recuperar.

NIKÃO SAI AOS DOIS MINUTOS

O camisa 10 do São Paulo foi escalado como titular, mas ficou apenas dois minutos em campo. Ele tentou interceptar uma bola de Zé Welison no meio-campo, sentiu dores e precisou ser substituído. Luciano entrou no lugar. Segundo os médicos do Tricolor, Nikão sentiu uma fisgada na coxa. Ele deve passar por exames para saber se há alguma lesão no local.

FICHA TÉCNICA

SÃO PAULO 0 x 1 FORTALEZA

Competição: Campeonato Brasileiro, 24ª rodada

Data e horário: 28 de agosto de 2022, domingo, às 16 horas (de Brasília)

Local: Estádio do Morumbi, em São Paulo-SP

Árbitro: Paulo Cesar Zanovelli da Silva (MG)

Assistentes: Guilherme Dias Camilo (FIFA/MG) e Felipe Alan Costa de Oliveira (MG)

VAR: Adriano Milczvski (PR)

Cartões Amarelos: Reinaldo, Patrick (São Paulo); Benevenuto, Fernando Miguel (Fortaleza)

Gol: Juninho Capixaba, aos 32 minutos do primeiro tempo

SÃO PAULO: Jandrei; Ferraresi (Igor Gomes), Diego Costa e Léo; Igor Vinícius, Pablo Maia (Alisson), Rodrigo Nestor, Galoppo (Patrick) e Welington (Reinaldo); Nikão (Luciano) e Calleri. Técnico: Rogério Ceni.

FORTALEZA: Fernando Miguel; Brítez, Benevenuto, Titi e Juninho Capixaba; Zé Welison, Lucas Sasha e Ronald (Tinga); Moisés (Romarinho), Thiago Galhardo (Hércules) e Robson (Matheus Vargas). Técnico: Juan Pablo Vojvoda.