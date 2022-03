Esporte São Paulo mantém invencibilidade contra o Corinthians na estreia de Vítor Pereira Desde 2017, os corintianos não vencem o São Paulo na casa do rival

O São Paulo chegou neste sábado (5) ao sétimo jogo invicto no Campeonato Paulista. No duelo em que o Corinthians promoveu a estreia de seu novo treinador, o português Vítor Pereira, o time são-paulino venceu o clássico disputado no Morumbi por 1 a 0. Jonathan Calleri, com apenas 52 segundo de jogo, foi responsável por definir o placar que ajudou a equipe tricolor a ampl...