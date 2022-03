Esporte São Paulo vence Corinthians e busca primeiro título com Ceni Decisão será a primeira de Rogério Ceni à frente do São Paulo, como treinador

O São Paulo derrotou o Corinthians por 2 a 1 na semifinal do Campeonato Paulista disputada no Morumbi neste domingo (27) e enfrentará o Palmeiras na final do torneio pelo segundo ano seguido. Na final do Paulista de 2021, o time tricolor, à época comandado por Hernán Crespo, derrotou a equipe alviverde e levou o título do campeonato. Se superar o adversário novame...