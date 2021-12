Esporte São Paulo vence o Corinthians e abre vantagem na final do Paulista feminino A partida de volta acontece na quarta (8), às 21h, na Neo Química Arena

O São Paulo venceu o Corinthians por 1 a 0 na tarde deste sábado (4), no jogo de ida da final do Campeonato Paulista feminino, no Morumbi. O gol da partida foi marcado por Micaelly. A partida de volta acontece na quarta (8), às 21h, na Neo Química Arena. A disputa estava marcada para a Arena Barueri, mas o Corinthians solicitou a mudança e a Federação Paulista de Fut...