Esporte São Paulo vence Santos em clássico emocionante e é campeão da Ladies Cup O título coroa uma campanha invicta e de 100% de aproveitamento do time tricolor

O São Paulo venceu o Santos por 3 a 2 neste domingo (19) e se tornou campeão da primeira edição da Brasil Ladies Cup, torneio que encerra a temporada de 2021 do futebol feminino. Duda, Naná e Thaís marcaram para o clube tricolor na final disputada no Allianz Parque, enquanto Brena e Ketlen diminuíram para as santistas. O título coroa uma campanha invicta e de 100...