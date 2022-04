Esporte São Paulo vence Wilstermann e se mantém 100% na Sul-Americana Com a vitória, o time paulista se isola ainda mais na liderança do Grupo D, agora com nove pontos

No rodízio de Ceni, o time misto do São Paulo venceu o Jorge Wilstermann-BOL por 3 a 1 na noite desta quinta-feira (28), na altitude de mais de 2.500 metros de Cochabamba, na Bolívia, pela terceira rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. Os gols do clube tricolor foram marcados por Igor Gomes, Reinaldo e Marquinhos, enquanto Osorio descontou para os donos ...