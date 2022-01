Esporte São Paulo vende goleiro Jean ao Cerro Porteño por R$ 6,2 milhões Time do Morumbi deve embolsar US$ 1,1 milhão (R$ 6,2 milhões) pela negociação

O São Paulo acertou nesta terça-feira (11) a venda do goleiro Jean, de 26 anos, ao Cerro Porteño, do Paraguai. O time do Morumbi deve embolsar US$ 1,1 milhão (R$ 6,2 milhões) pela negociação. O São Paulo não contava mais com o goleiro desde o caso de agressão à esposa no final de 2019. Ele chegou a ser preso nos Estados Unidos e depois liberado. Na época, o São ...