O Atlético-GO trocou o clima seco, o calor e a baixa umidade relativa do ar, em Goiânia, pelo frio, temperatura baixa e o tempo chuvoso de São Paulo, onde disputará na noite desta quinta-feira (8), a partir das 21h30, um dos jogos mais importantes da história do clube. No Morumbi, o Dragão decide vaga à decisão da Copa Sul-Americana. Terá como adversário um dos gigantes do futebol brasileiro e continental, o São Paulo, clube que tem galeria rica em taças e troféus internacionais conquistados nos últimos 30 anos.

O título da Sul-Americana de 2012 conquistado pelo São Paulo ganhou significado por ser praticamente o último momento de força do tricolor nas decisões. Ao contrário, há espaço na sala de troféus do Dragão para um título de expressão como o da competição continental.

Na visão dos atleticanos, disputar um título da Sula significa mudar de patamar no projeto de evolução do clube. O caminho não está distante. O Dragão tem a vantagem de ter vencido o jogo de ida por 3 a 1.

Por isso, tem vantagem. Poderá ser derrotado por até um gol de diferença e, ainda assim, garantir a passagem. Outra possibilidade é, caso o tricolor vença por dois gols de frente, decidir nos pênaltis. O São Paulo só passa direto se golear por diferença de três ou mais gols.

O classificado da partida desta noite garante novamente um clube brasileiro na disputa por um título continental, algo que começa a se tornar constante nas disputas da Libertadores e Sul-Americana. O Atlético-GO quer ser mais um destes postulantes ao pódio, ao direito de receber uma taça no dia 1º de outubro, em Córdoba (interior da Argentina), com a imagem de papel picado e gritos de “é campeão”.

O problema dessa questão é que o elenco e a comissão técnica do Atlético-GO precisam fazer diferente do que houve num jogo bem recente e vivo na memória dos atleticanos. Também em São Paulo, diante de um clube (Corinthians) de tradição e camisa, com a mesma vantagem de dois gols de frente, o Dragão deixou o adversário apagar o fogo nas quartas de final da Copa do Brasil. Foi goleado por 4 a 1 e deu adeus ao lugar na semifinal do torneio nacional.

O Atlético-GO terá de ser outro. No frio paulista, necessita ter sangue quente, não ter o comportamento tímido nem repetir o futebol reativo e pálido mostrado contra o Corinthians.

O triunfo sobre o São Paulo, na estreia do técnico Eduardo Baptista, indicou o contrário. Mas a derrota para o Atlético-MG por 2 a 0, domingo (4), trouxe dúvidas novamente.

A semana decisiva foi de reação, para evitar que a equipe se torne reativa. O presidente do Dragão, Adson Batista, entrou no circuito. Antes da viagem para São Paulo, fez reuniões com o elenco e a comissão técnica. Conversa em tom de cobrança, mas de confiança. O novo treinador terá missão de fazer um time determinado, frio quando preciso, tático, decisivo.

O Dragão não deve ter mudanças em relação ao primeiro jogo. Eduardo Baptista pretende repetir o sistema tático com um trio de volantes: Gabriel Baralhas, Edson Fernando, Marlon Freitas.

Luiz Fernando, um dos artilheiros do time com três gols, cumpre o segundo jogo de suspensão após expulsão na goleada de 3 a 0 sobre o Nacional (Uruguai).

Titular nas últimas três partidas da Sul-Americana, em que sofreu só um gol, justamente na partida contra o São Paulo, no Serra Dourada, o goleiro Renan tem nas mãos a responsabilidade de levar o time até a final se mantiver a média dele no torneio. Ele entrou no time nas quartas de final, diante do Nacional-URU, porque Ronaldo se machucou e só volta a jogar no próximo ano.

O São Paulo vive dias de cobranças, que partem principalmente da torcida, de parte da diretoria do clube e da própria necessidade de obter resultados positivos e de voltar a ser um clube credenciado à conquista de títulos. Ídolo como goleiro na fase vencedora do clube, o técnico Rogério Ceni tem sido cobrado. O treinador foi claro após a derrota em Goiânia e disse que é “obrigação” do São Paulo chegar à final.

O volante Igor Gomes foi expulso em Goiânia e desfalca o time. Os goleiros Jandrei e Felipe Alves disputam a posição. Miranda, zagueiro titular da seleção brasileira na última Copa (2018), é dúvida. Um dos destaques do time é o goiano Luciano. Natural de Anápolis e revelado no Atlético-GO, Luciano fez 17 gols nesta temporada e é goleador do clube na Sul-Americana com cinco gols.

Dragão tem campanha regular fora

A boa campanha do Atlético-GO como mandante na Sul-Americana contrasta com os números do clube como visitante no torneio. O desempenho fora de casa é regular - são duas vitórias, um empate e duas derrotas. O desafio atleticano será conquistar a classificação no Morumbi, território em que o São Paulo tem 100% de aproveitamento (cinco vitórias) nesta Sul-Americana.

O Dragão foi uma das melhores equipes em casa nesta edição da Sula: na sequência, venceu a LDU (4 a 0), Defensa y Justicia (3 a 2), Antofagasta (1 a 0), Olímpia (2 a 0 e 5 a 3 nos pênaltis), Nacional (3 a 0) e São Paulo (3 a 1). Neste roteiro, só o Antofagasta não tem títulos nas copas Sul-Americana ou Libertadores e não é uma das forças do futebol de seu país.

Mas o desempenho do Dragão deixou a desejar fora de casa. O time goiano perdeu um jogo em que vencia por 1 a 0 - gol de Gabriel Noga -, dominava e teve as chances para golear o frágil Antofagasta, no interior do Chile. Perdeu de virada (2 a 1) na única vitória em casa do clube chileno, que fez campanha ruim no Grupo F.

O Atlético-GO também desafinou nas oitavas de final como visitante. Diante do Olimpia, no Estádio Defensores del Chaco, em Assunção, foi presa fácil para os paraguaios, que abriram 2 a 0 e poderiam fazer mais gols. O troco foi dado no Estádio Serra Dourada, onde o time goiano se agigantou diante do Olimpia e nas vitórias sobre o Nacional e o São Paulo.

As melhores recordações atleticanas, quando jogou distante de Goiânia, foram na fase de grupos, na qual venceu o Defensa y Justicia por 1 a 0 (gol de Wellington Rato) no jogo disputado nos arredores de Buenos Aires. A classificação na chave foi conquistada com um empate de 1 a 1, em Quito (Equador), contra a LDU. O Dragão perdia por 1 a 0, mas graças ao cabeceio certeiro de Gabriel Baralhas, empatou e se classificou.