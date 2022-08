São Paulo e Flamengo se enfrentam nesta quarta-feira (24), às 21h30, no Morumbi, pela partida de ida da semifinal da Copa do Brasil. O time tricolor entrará em campo com desfalques, enquanto os rubro-negros terão elenco completo para o duelo.

Se não vem tendo bom desempenho no Campeonato Brasileiro, o mesmo não se pode dizer do São Paulo na Copa do Brasil. No torneio de mata-mata, a equipe de Rogério Ceni tem passado sufoco, mas se mostrou "cascuda" nos dois últimos confrontos.

Depois de superar o Ceará na disputa por pênaltis fora de casa, o Tricolor segurou um empate po 2 a 2 com o América-MG também como visitante. Nessa partida, atuou grande parte do segundo tempo com um jogador a menos.

No Brasileirão, porém, a situação não é a mesma, já que o São Paulo ocupa a 12ª colocação, com 29 pontos. Em seu último compromisso, perdeu clássico para o Santos por 1 a 0 na Vila Belmiro.

Para encarar o Flamengo, o São Paulo terá alguns desfalques. O zagueiro Miranda está suspenso, enquanto o volante Gabriel Neves sentiu uma lesão no tornozelo esquerdo.

Na defesa, existe a possibilidade de Ceni escalar uma formação com apenas dois zagueiros. Caso contrário, Luizão entraria ao lado de Diego Costa e Léo, mandando Patrick para o banco de reservas.

O São Paulo entrará em campo com a seguinte escalação: Jandrei; Igor Vinicius (Rafinha), Diego Costa, Léo e Reinaldo; Pablo Maia, Rodrigo Nestor, Igor Gomes e Patrick (Luizão); Luciano e Calleri.

O Flamengo chega ao confronto com uma equipe mais descansada. O técnico Dorival Júnior tem optado por escalar um time reserva nos jogos do Brasileirão, deixando seus principais atletas para os torneios de mata-mata (Libertadores e Copa do Brasil).

Na Copa do Brasil, o Flamengo vem de uma classificação sofrida diante do Athletico-PR. A vitória por 1 a 0 na Arena da Baixada foi o que definiu a vaga na semifinal. Já no Brasileirão, o Rubro-negro está nove pontos atrás do líder Palmeiras, justamente seu último adversário -empate por 1 a 1 no Allianz Parque.

Para o jogo do Morumbi, Dorival terá o retoro do zagueiro David Luiz e Thiago Maia, que cumpriram suspensão diante do Athletico-PR. Com isso, o Flamengo atuará com o seguinte time: Santos; Rodinei, David Luiz, Léo Pereira e Filipe Luís; João Gomes, Vidal (Thiago Maia), Everton Ribeiro e Arrascaeta; Pedro e Gabigol.

Estádio: Morumbi, em São Paulo

Horário: 21h30 (de Brasília) desta quarta-feira (24)

Juiz: Anderson Daronco (RS)

VAR: Rodrigo Dalonso Ferreira (SC)

Transmissão: Globo e Sportv

Fluminense e Corinthians duelam e põem à prova mescla entre jovens e medalhões

Fluminense e Corinthians serão adversários na luta por vaga na final da Copa do Brasil, e pode-se dizer que a campanha até aqui tem um tempero da mistura entre pratas da casa e veteranos. Fernando Diniz e Vítor Pereira têm à disposição jovens criados na base e que têm sido importantes no time principal, em uma mescla com jogadores mais experientes.

Nesta quarta-feira (24), no Maracanã, às 19h30, as equipes de Laranjeiras e Parque São Jorge se enfrentam no jogo de ida, e a volta será dia 15 de setembro, na Neo Química Arena.

Guardadas as diferenças no trabalho dos dois clubes e das respectivas comissões técnicas, o Tricolor e o Alvinegro tiveram similaridades na fórmula para montar o grupo. Com a promoção recente de alguns "crias", as diretorias foram ao mercado e acertaram com reforços "mais cascudos", buscando um equilíbrio.

No lado do Flu, a famosa "Fábrica de Xerém" tem Matheus Martins como sucessor no ataque titular, após a venda de Luiz Henrique ao Betis, da Espanha. O volante André, eleito o melhor da posição na edição do Brasileiro do ano passado, se tornou um dos pilares da equipe, e o também volante Martinelli é outro que vem sendo acionado com frequência.

No elenco ainda há outros vindos da base, como o goleiro Marcos Felipe, o zagueiro Luan, o lateral-direito Calegari e o atacante John Kennedy, que se destacou no ano passado, tenta recuperar espaço após lesão e já foi elogiado pelo treinador.

Tais opções se juntam a jogadores com mais rodagem, como, por exemplo, o goleiro Fábio, o volante Felipe Melo e os atacantes Willian Bigode e Cano, que foram contratados na janela do começo do ano, e o meia Ganso, que já estava no clube. Havia ainda o atacante Fred, que se aposentou no início de julho.

"É olhar internamente e fazer o melhor que a gente pode. A gente não tem controle do que está fora. Tem que procurar fazer o melhor que a gente puder aqui nos nossos treinamentos, nas nossas conversas. O que a gente percebe é que é um grupo bastante solidário que quer muito levar o Fluminense para frente. Eu chego para otimizar todas essas coisas. Isso faz parte do meu trabalho da vida inteira de poder fortalecer esse ambiente interno para que os jogadores se sintam bem, sintam confiança, passem a jogar melhor e ter resultado dentro de campo", disse Diniz, na coletiva de apresentação, no começo de maio.

No Corinthians, na lista das "Crias do Terrão" com mais oportunidades sob o comando de Vítor Pereira há o zagueiro Raul Gustavo, o lateral-esquerdo Lucas Piton, os meio-campistas Du Queiroz e Roni e o atacante Adson. A safra das novas revelações acabou apelidada de "miúdos" do treinador.

O zagueiro Robert Renan e os atacantes Wesley e Felipe Augusto também apareceram em algumas partidas, enquanto Maycon (de uma geração mais antiga) se recupera de lesão. Mantuan, que era um dos membros da espinha dorsal do time, foi envolvido na negociação com o Zenit, da Rússia, que fez Yuri Alberto chegar ao Timão.

Por outro lado, há no grupo integrantes considerados "medalhões" e, alguns, com história dentro do clube, como o goleiro Cássio, os zagueiros Gil e Balbuena, os laterais Fagner e Fábio Santos e os meias Giuliano e Renato Augusto. O atacante Willian deixou o clube recentemente e está perto do Fulham, da Inglaterra, e Paulinho sofreu grave lesão e perderá a temporada.

"O objetivo é trazer os miúdos para ouro nível apara equilibrarmos as coisas. Se nós tivemos juventude e jogadores mais experientes mesclados, conseguimos manter a qualidade. Temos jogadores experientes que são fundamentais para transmitir a a tranquilidade e a confiança aos miúdos, mas também temos miúdos de muita qualidade, que estão em condições de nos entregar o que a equipe necessita. Se eu não tivesse dado tempo de jogo, minutagem, eles não estariam nesse nível. Isso é muito claro", disse VP em uma entrevista coletiva ao fim de junho.

Para encarar o Flu, o Corinthians terá à disposição sua força máxima. Cantillo está recuperado de dores musculares, mas ficará no banco de reservas. A formação titular será a mesma que goleou o Atlético-GO por 4 a 1, há uma semana, pela mesma Copa do Brasil.

O Corinthians deve entrar em campo com a seguinte escalação: Cássio; Fagner, Balbuena, Gil e Fábio Santos; Fausto Vera, Du Queiroz e Renato Augusto; Adson, Róger Guedes e Yuri Alberto.

O Fluminense também não terá problemas em seus principais atletas. Fernando Diniz deve levar a campo o seguinte time no Maracanã: Fábio; Samuel Xavier, Nino, Manoel e Caio Paulista; André, Nonato e Ganso; Matheus Martins, Cano e Arias.

Estádio: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Horário: 19h30 (de Brasília) desta quarta-feira)

Juiz: Ramon Abatti Abel (SC)

VAR: Wagner Reway (PB)

Transmissão: Sportv e Premiere