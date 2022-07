Não há fórmula exata para aliar bom desempenho a resultado positivo, mas essa é a equação que o Goiás espera solucionar contra o São Paulo, neste sábado (23), no encerramento do 1° turno do Brasileirão. O duelo abre a 19ª rodada, no Morumbi, a partir das 19 horas.

(Ficha técnica no fim deste texto: onde assistir, escalações e arbitragem)

A equipe goiana perdeu pontos nos últimos dois jogos, na avaliação do clube, por não ter feito atuação equilibrada no empate sem gols com o Juventude e por ter pecado na atenção quando esteve em vantagem no revés (3 a 2) para o Fluminense. Nos dois jogos, o Goiás fez bons tempos, exceção para o 2° contra o time gaúcho, mas não venceu.

“Futebol não tem muita justiça. Por vezes, jogamos mal, marcamos um gol e vencemos a partida. Outra, podemos fazer um belo jogo tática e tecnicamente, como fizemos em todos os fatores contra o Fluminense, e não o resultado não veio. É acreditar no que tem sido feito, no que estamos propondo para buscar as vitórias e estar sempre concentrado em todos os momentos dos jogos”, disse o goleiro Tadeu.

Após 21 jogos sob comando do técnico Jair Ventura, já é possível notar que o elenco esmeraldino entendeu e colocou em prática as ideias de jogo do treinador.

Com variações táticas e mudanças de posicionamento de jogadores durante as partidas, o Goiás tem saída de bola consolidada com dois ou três zagueiros, usa as beiradas do campo com inversões entre pontas e laterais, além de ter o jogo de transição e passes verticais como estratégia. Já fez gols e venceu o jogo desta maneira, mas ainda busca equilíbrio entre as fases da partida, em especial quando sai em desvantagem.

Dos 20 times da Série A, o Goiás é, ao lado do Cuiabá, o segundo clube que mais viu o adversário abrir vantagem em jogos do Brasileirão, em 11 ocasiões. A equipe esmeraldina é, porém, a terceira que mais pontuou (7 pontos) após estar em desvantagem, com apenas uma virada. O time mostra poder de reação, mas com poucas vitórias.

“Vencer dois, três jogos é importantíssimo e temos que buscar isso. Temos que focar em fechar bem o 1º turno, confiar que podemos vencer o jogo contra o São Paulo, respeitando, e trabalhar para buscar vitórias. É importante voltar com pontuação de São Paulo para, na virada do turno, começarmos fortes e fazer sequência boa de vitórias que pode nos ajudar no objetivo (da permanência)”, completou o goleiro Tadeu.

O Goiás vai terminar o 1° turno fora da zona de rebaixamento. Isso ocorreu em 10 das 14 participações da equipe nos pontos corridos (desde 2003). Em sete, o clube melhorou o desempenho no returno. Em 2022, o objetivo é esse para garantir a permanência e terminar o ano bem.

Contra o São Paulo, o técnico Jair Ventura tem a opção de utilizar os quatro reforços contratados para a janela de transferências. O lateral esquerdo Sávio já estreou, mas o meia Marco Antônio e os zagueiros Danilo Cardoso e Lucas Halter ainda não e estão à disposição do treinador.

O zagueiro Reynaldo será ausência com desconforto muscular, enquanto o ponta direita Apodi segue fora dos relacionados na busca por melhor condicionamento físico.

Com a ausência de Reynaldo, a tendência é que o treinador mantenha a formação tática com quatro jogadores na linha de defesa - Yan Souto, Danilo Cardoso e Lucas Halter disputam posição ao lado de Caetano. No ataque, se Nicolas atuar na vaga de Dadá Belmonte, o atacante Vinícius vai atuar mais recuado no meio-campo.

No São Paulo, o goleiro Jandrei segue com dores nas costas e deve ser preservado. O volante Patrick, ex-Goiás, e o atacante Calleri retornam à formação titular depois de desfalcarem a equipe no empate (3 a 3) com o Inter na última rodada.

FICHA TÉCNICA

SÃO PAULO: Thiago Couto, Rafinha, Diego Costa e Luizão; Igor Vinicius, Gabriel Neves, Igor Gomes, Patrick e Welington; Luciano e Calleri. Técnico: Rogério Ceni.

GOIÁS: Tadeu; Maguinho, Caetano, Yan Souto (Danilo Cardoso ou Lucas Halter) e Sávio; Diego, Matheus Sales e Luan Dias; Vinícius, Pedro Raul e Dadá Belmonte (Nicolas). Técnico: Jair Ventura.

Local: Estádio do Morumbi (São Paulo/SP)

Data: 23/7/2022 (sábado)

Horário: 19 horas

Onde assistir: Premiere 1

Árbitro: Caio Max Augusto Vieira/RN

Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (FIFA/RJ) e Jean Márcio dos Santos/RN

VAR: Daniel Nobre Bins/RS