O Atlético-GO será o primeiro goiano a estrear no Campeonato Brasileiro 2022. No dia 9 de abril, um sábado, o Dragão enfrenta o Flamengo no Estádio Antonio Accioly, às 19 horas. No dia seguinte, dia 10, domingo, é a vez do Goiás fazer seu primeiro jogo no retorno à Série A, contra o Coritiba, fora de casa, às 11 horas.

O clássico goiano do 1º turno já tem data. Pela 5ª rodada, Atlético-GO e Goiás se enfrentam no dia 8 de maio, um domingo, às 16 horas, no Estádio Antonio Accioly.

A CBF publicou, na noite desta quarta-feira (30), a tabela detalhada das cinco primeiras rodadas do Brasileirão.

Veja também detalhamento inicial das séries B e C, que tem clubes goianos.

OS GOIANOS NAS CINCO PRIMEIRAS RODADAS DA SÉRIE A

1ª RODADA

Sábado, 9 de abril

19h - Antônio Accioly: Atlético-GO x Flamengo

Domingo, 10 de abril

11h - Couto Pereira: Coritiba x Goiás



2ª RODADA

Sábado, 16 de abril

16h30 - Hailé Pinheiro: Goiás x Palmeiras

Domingo, 17 de abril

18h - Nabi Abi Chedid: Red Bull Bragantino x Atlético-GO

3ª RODADA

Domingo, 24 de abril

11h - Ressacada: Avaí x Goiás

19h - Antônio Accioly: Atlético-GO x Botafogo

4ª RODADA

Sábado, 30 de abril

19h - Arena Pantanal: Cuiabá x Atlético-GO

21h - Hailé Pinheiro: Goiás x Atlético-MG



5ª RODADA

Domingo, 8 de maio

16h - Antônio Accioly: Atlético-GO x Goiás