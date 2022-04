Esporte Série A: Atlético-GO regulariza atacante, mas terá desfalque de lateral Técnico Umberto Louzer ganha mais uma opção ofensiva para o jogo deste sábado (9), diante do Flamengo, no Antonio Accioly

O Atlético-GO regularizou, nesta quinta-feira (7), o atacante Diego Churin, de 32 anos. O técnico Umberto Louzer ganha mais uma opção ofensiva para o jogo deste sábado (9), diante do Flamengo, no Estádio Antonio Accioly. A partida entre os dois rubro-negros marca a abertura da Série A do Brasileiro. Depois, o Dragão viaja para enfrentar o Defensa y Justicia na noi...