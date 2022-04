Esporte Série A: CBF define sequência de jogos do Atlético-GO Dragão conheceu as datas e horários dos jogos entre as rodadas 6 a 10 do Brasileirão

O Atlético-GO disputará três jogos aos sábados, entre as 6ª e 10ª rodadas da Série A do Brasileiro. É o que ficou definido pela CBF, na tabela divulgada na noite de quarta-feira (27). Os três sábados com partidas do Dragão serão nos dias 14 de maio (contra o Atlético-MG, na Arena Independência, em Belo Horizonte), 21 de maio (em casa, diante do Coritiba) e no di...