A Série A chega à metade neste final de semana e começo da próxima com dez jogos entre sábado (23) e segunda-feira (25). Goiás e Atlético-GO encaram, respectivamente, São Paulo e América-MG na 19ª rodada com objetivos de pontuar para seguirem os objetivos de buscarem pontos para a permanência.

O time esmeraldino, inclusive, abre a 19ª rodada no sábado, a partir das 19 horas, contra o São Paulo, no Morumbi. O time esmeraldino tenta voltar a vencer após dois jogos sem vitórias e abrir vantagem para a zona de rebaixamento. O outro jogo do dia será entre Botafogo e Athletico-PR, no Engenhão, a partir das 21 horas.

O líder Palmeiras já garantiu o título simbólico do 1º turno na rodada passada ao vencer o América-MG por 1 a 0. O alviverde tenta ampliar vantagem na ponta da tabela diante o Internacional, no Allianz Parque, no domingo (24), a partir das 16 horas.

O domingão de futebol ainda terá seis jogos no completo da rodada: Avaí x Flamengo (11 horas), Juventude x Ceará (16 horas), Fluminense x RB Bragantino (16 horas), Atlético-MG x Corinthians (18 horas), Fortaleza x Santos (19 horas) e Atlético-GO x América-MG.

O Dragão pode, depois de três rodadas seguidas, deixar a zona de rebaixamento. Para isso, precisa vencer e contar com uma combinação de resultados. O duelo será disputado no Estádio Antonio Accioly, a partir das 19 horas.

O duelo entre Atlético-MG e Corinthians será o encontro entre o 2º e 3º colocados da Série A. Quem vencer, vai terminar a rodada na vice-liderança. Se houver empate, Fluminense e Athletico-PR podem roubar a posição do time paulista.

O fechamento do 1º turno será na segunda-feira (25), com um duelo. No Couto Pereira, o Coritiba faz confronto direto contra o Cuiabá na parte debaixo da classificação da Série A.