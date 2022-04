Esporte Série A: goianos em diferentes frequências Atlético inicia após título e boa estreia internacional. Goiás tem desfalques e vem de vice

Atlético-GO e Goiás entram na Série A do Campeonato Brasileiro em momentos distintos. Campeão e em boa fase, o Dragão ganhou ainda mais confiança ao estrear com força na Copa Sul-Americana, enquanto o Goiás junta os cacos após a perda do título estadual e os vários problemas de desfalques que tem para o início da principal competição nesta temporada. Ex-goleiro do Goiás ...