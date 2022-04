Esporte Série A: invasão estrangeira no comando Nove times têm técnico de outros países. São portugueses, argentinos, uruguaio e paraguaio

A Série A em 2022 vai começar com a presença de mais estrangeiros à beira dos gramados do país. Quase metade das equipes que vão disputar o Brasileirão a partir deste sábado (9) inicia a competição com técnicos de fora do País. São quatro portugueses, três argentinos, um uruguaio e um paraguaio. Atlético-MG, Botafogo, Corinthians, Coritiba, Flamengo, Fortaleza, Int...