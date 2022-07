A chance é mínima, mas o Aliança/Goiás encara o Minas Brasília-DF, neste sábado (23), às 15h30, pela permanência na Série A2 do Campeonato Brasileiro Feminino. A decisão pela 6ª e última rodada do Grupo A será disputada a partir das 15 horas no Estádio Defelê, em Brasília.

O Aliança/Goiás precisa vencer a equipe do Distrito Federal e contar com quatro tropeços de concorrentes para conquistar a permanência na 2ª Divisão nacional. O time goiano, porém, não vive bom momento, perdeu os cinco jogos que disputou e terá uma difícil missão.

O regulamento da Série A2 prevê que os quatro últimos colocados na classificação geral serão rebaixados à Série A3. O Aliança/Goiás faz a pior campanha considerando todos os 16 times do campeonato, sem pontuar.

Para garantir a permanência, terá de vencer o Minas Brasília, torcer por tropeços de Iranduba-AM, Cefama-MA e Vasco, além de derrota do Botafogo-PB, e precisa tirar três gols de saldo da equipe paraibana.

Como a equipe goiana, o Minas Brasília entra em campo precisando vencer, mas para confirmar classificação às quartas de final da Série A2 do Brasileiro Feminino.

O time do Distrito Federal iniciou a 6ª rodada na vice-liderança do Grupo A com 9 pontos e precisa ganhar para avançar de fase sem depender do resultado do duelo entre América-MG e Athletico-PR, que se enfrentam no outro duelo - o Furacão está classificado, mas o time de Belo Horizonte ainda pode avançar em caso de vitória e derrota do Minas Brasília.