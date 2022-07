Um gol de Samara, camisa 10 colorada, garantiu o Vila Nova em vantagem na abertura do confronto pela 2ª fase da Série A3 do Campeonato Brasileiro Feminino. Neste domingo (3), a equipe goiana venceu por 1 a 0 o Mixto-MT, em Cuiabá.

Samara marcou o gol da vitória logo no comecinho do jogo, aos 5 minutos do primeiro tempo.

A decisão de vaga na próxima fase será sábado (9), no OBA, às 15 horas.

Na 1ª fase, o Vila Nova eliminou o Atlético-GO.