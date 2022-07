O Vila Nova iniciou a venda de ingressos para o duelo decisivo contra o Mixto-MT, pelas oitavas de final do Campeonato Brasileiro Feminino A3. Os valores vão de R$ 5 a R$ 10, com promoção de meia-entrada para o torcedor que for ao OBA com a camisa do time colorado.

A comercialização dos ingressos ocorre na Loja Nação Colorada. No dia da partida, sábado (9), as vendas serão feitas nas bilheterias do OBA.

O Vila Nova venceu o jogo de ida por 1 a 0 e joga pelo empate para avançar às quartas de final. Quem passar do confronto encara o vencedor de Legião-DF e Toledo-PR, o time paranaense venceu por 2 a 1 na partida de ida.

Leia também

- Série A3 Feminina: com gol de camisa 10, Vila Nova sai frente na 2ª fase

- Mais de 3 mil ingressos foram retirados para Vila Nova x Bahia