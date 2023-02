Presidente do Atlético-GO, Adson Batista foi eleito para a Comissão Nacional de Clubes como um dos representantes da Série B - Júlio Heerdt, mandatário do Avaí, é o outro. O dirigente goiano está otimista em relação às novidades anunciadas pela CBF para a Segundona. Um dos gargalos para os 20 participantes do torneio é a questão financeira, e todos ouviram garantias do presidente da entidade, Ednaldo Rodrigues, de que haverá ajuda.

A CBF pagará uma premiação em dinheiro ao campeão (R$ 2,5 milhões), ao vice e aos 3º e 4º colocados (R$ 1 milhão para cada um), com possibilidade de elevar este valor, segundo Adson Batista, além de prometer aporte financeiro para os clubes caso seja necessário complementar o valor dos direitos de transmissão de jogos. Antes, eram R$ 8 milhões para cada time. Agora, há indefinição porque os direitos não foram adquiridos por qualquer grupo ou emissora.

A expectativa de Adson Batista é que a Série B “seja competitiva”, com mais apoio da CBF às equipes na disputa e “mais valorizada”.

A eleição dos representantes na comissão ocorreu no dia do conselho técnico da Série B, na quarta-feira (15), um dia depois à deflagração da operação que investiga manipulação de resultados em três jogos da competição do ano passado. Adson Batista afirmou que os dirigentes e a comissão estarão mais atentos em relação aos riscos de fraudes ou manipulação de resultados.

Foi a denúncia do Vila Nova, um participante da Série B de 2023, que iniciou investigação sobre jogos suspeitos, que está em andamento pelo Ministério Público de Goiás (MP-GO) na operação Penalidade Máxima. Ainda não há diretrizes dos representantes dos clubes, mas, conforme o dirigente, “todo jogo terá acompanhamento especial de todos os lances”, para averiguar se há indícios de atitudes suspeitas em relação aos lances.

O torneio começa no dia 14 de abril e termina em 25 de novembro. Para o dirigente atleticano, o que melhorou entre companheiros de gestão foi a maleabilidade do presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, que “está mais sensível” e vai agir como parceiro dos clubes, o que não ocorria nas gestões anteriores, considerou Adson Batista.

“Alguns presidentes (de clubes) chegaram à reunião com a ideia de renúncia (dos mandatos) por não terem receitas para administrar clubes. Mas o presidente da CBF (Ednaldo Rodrigues) foi sensível e garantiu que vai ajudar os clubes e buscar viabilizar outras alternativas”, afirmou Adson Batista.

Segundo o presidente do Atlético-GO, as articulações para indicá-lo como um dos representantes da Série B na Comissão Nacional de Clubes partiram de dirigentes de algumas equipes. De 20 clubes, ele foi escolhido por 12. Aceitou a indicação, “sem vaidade e com disposição para trabalhar”, assim como promete formar um elenco forte para a disputa da Série B, para a qual foi rebaixado ano passado.

Na função de representar os clubes, Adson Batista afirmou que o principal desafio “será fazer a interlocução” entre a comissão e a CBF, levando à principal entidade do futebol brasileiro reivindicações dos dirigentes, procurando soluções e buscando melhores contratos. A ideia é realizar reuniões quinzenais entre os membros da comissão e a CBF e fazer ações voltadas para melhorar as finanças dos times.

A premiação prometida aos quatro melhores colocados da Série B “será melhorada” pela CBF, segundo Adson Batista. Antes, os quatro clubes mais bem colocados garantiam o acesso á Série A e o campeão ganhava o direito de entrar direto nas oitavas de final da Copa do Brasil, como ocorreu com o Atlético-GO, quando conquistou o título da Série B de 2016 - aquela foi a primeira ocasião em que o “bônus” foi dado.

Outras reivindicações foram encaminhadas pela CBF, como a nova tecnologia para as linhas do VAR na marcação dos impedimentos. Além disso, o presidente da Comissão de Arbitragem da CBF, Wilson Seneme, fez uma palestra durante o evento e disse que vai promover encontros nos clubes das séries A e B para abordar regras de futebol e arbitragem. Outra mudança será em relação ao limite de jogos para a transferência de jogadores entre as equipes – eram seis jogos e, a partir de 2023, um clube poderá buscar nos adversários atletas que tenham disputado até oito jogos.