O Vila Nova virou a chave e voltou suas atenções para a disputa da Série B, em busca agora da primeira vitória na competição nacional. De acordo com o atacante Victor Andrade, a equipe colorada mostrou, nas últimas atuações, que está no caminho certo para conquistar o primeiro triunfo na Segundona.

Neste sábado (23), o Tigre encara o Ituano, fora de casa, pela 3ª rodada.

Nos dois primeiros jogos na Série B, o Vila Nova empatou com Vasco por 1 a 1 e com o Novorizontino em duelo sem gols. Depois disso, visitou o Fluminense pela partida de ida da 3ª fase da Copa do Brasil e perdeu, de virada, por 3 a 2.

“Estamos no caminho certo, temos feito tudo que estamos treinando durante a semana. Sabemos o que tem que fazer para conquistar os bons resultados. Dois empates no começo da competição não são resultados ruins. O começo é equilibrado. Nós entramos sempre para ganhar, buscamos a vitória e tenho certeza que, contra o Ituano, vamos conquistar a primeira”, avisou Victor Andrade, que assumiu a titularidade no Vila Nova durante as fases finais do Campeonato Goiano e segue com o mesmo status na equipe.

Nesta temporada, o atacante disputou 13 jogos pelo Vila Nova, marcou dois gols e deu uma assistência. Algo que também chama atenção é o número de cartões que o jogador tem recebido. Foram quatro amarelos e um vermelho nas 13 partidas. A última punição ocorreu no 1º minuto do duelo contra o Fluminense.

“Até pelo meu estilo de jogo, agressivo, às vezes vou com muita vontade, acerto o jogador (adversário) e recebo cartão bobo. É algo que estou melhorando, evitando fazer faltas e trabalhar isso dentro de campo. Não sou maldoso, nunca tive problemas com isso no futebol. É algo que trabalho internamente para melhorar”, contou Victor Andrade, que também deseja ser mais decisivo, mas não se cobra para melhorar os números individuais pelo Vila Nova.

Para ele, se for preciso passar o restante do ano sem marcar gols, estará tudo bem desde que o Vila Nova conquiste as metas da temporada.

“Não me preocupo muito com números, estou feliz por estar no Vila e fazer bom trabalho. Óbvio que os dados individuais contam muito, mas não é uma preocupação minha. Se eu não fizer nenhum gol até o final do ano e conseguirmos os objetivos, vou estar feliz”, afirmou o atacante vilanovense, que seguirá como titular contra o Ituano neste sábado (23). As duas equipes se enfrentam a partir das 19 horas, no estádio Novelli Júnior, em Itu (SP).