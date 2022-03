Esporte Série B: Vila Nova estreia em 8 de abril; CBF detalha primeiras rodadas Estreia do Tigre será um dos jogos que abrem a competição nacional

O Vila Nova vai estrear na Série B do Campeonato Brasileiro no dia 8 de abril, em São Januário, contra o Vasco. A CBF detalhou, na noite desta terça-feira (29), as primeiras seis rodadas da competição. A estreia do Tigre será em uma sexta-feira, às 19 horas, e é uma das partidas que abrem a Série B, ao lado de Brusque x Guarani, nos mesmos dia e horário. Entre as 2ª e 3ª ...