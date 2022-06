Com um gol de Felipe Menezes nos acréscimos do segundo tempo, a Aparecidense venceu o Paysandu, neste sábado (18), por 1 a 0, no Estádio Annibal Batista de Toledo, e colou no G8 da Série C do Campeonato Brasileiro.

Com 15 pontos em 11º lugar, o Camaleão está a 1 ponto do 8º colocado, que é o Remo, que ainda joga neste domingo (19).

É a segunda vitória seguida da Aparecidense sob o comando de Moacir Júnior. A equipe ganhou do Botafogo-SP por 2 a 0 e, agora bateu o líder da Série C. O treinador substituiu Eduardo Souza, demitido no início de junho.

Com a derrota para a Aparecidense e a vitória do Mirassol por 2 a 1 sobre o São José-RS na manhã deste domingo (19), o Paysandu perdeu a liderança para o time paulista.

Na próxima rodada, a Aparecidense enfrenta o Volta Redonda, fora de casa.