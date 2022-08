A Aparecidense abriu a 2ª fase da Série C, que define quem sobe para a Série B, com um empate por 2 a 2 em casa diante do Mirassol-SP, neste domingo (21). A equipe ficou atrás em dois momentos da partida e buscou a igualdade duas vezes.

Após a 1ª das seis rodadas do quandrangular da 2ª fase, Aparecidense e Mirassol têm 1 ponto, cada. O Botafogo-SP abriu a fase com uma vitória sobre o Volta Redonda e tem 3 pontos, na liderança.

O primeiro gol do Mirassol ocorreu após revisão do VAR, tecnologia utilizada a partir desta fase. Aos 41 minutos do primeiro tempo, Rodrigo Sam marcou o gol do time paulista, mas o árbitro anulou por impedimento. Foi recomendada a correção e isso foi feito.

Logo no primeiro minuto do segundo tempo, Robert marcou e empatou para a Aparecidense, que ficou em boa condição na partida, com chances de virar. No entanto, aos 16 minutos, Negueba balançou as redes para o Mirassol ao chutar na saída do goleiro.

Aos 38 minutos, o atacante Gilvan marcou, de cabeça, e decretou o empate na partida.

Na próxima rodada, a Aparecidense joga fora de casa, contra o Volta Redonda, único sem pontuar da chave na rodada de abertura da 2ª fase. A partida será no dia 29, segunda-feira , no estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ).