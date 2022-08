Neste sábado (13), a Aparecidense tem a missão de superar o Botafogo-PB e torcer por outros resultados para se classificar para a próxima fase da Série C. O adversário também busca passar à etapa seguinte da Terceirona nacional. As duas agremiações decidem a vaga na tarde deste sábado (13), às 17 horas, no Estádio Annibal Batista de Toledo, em Aparecida de Goiânia.

Menos de um ano depois de obter o inédito acesso à Série C do Brasileiro, se tornar finalista e conquistar o principal título da sua história, o da Série D, a Aparecidense sonha escalar mais um degrau no projeto de crescimento do clube e garantir a classificação à próxima fase da Série C.

A Série C do Brasileiro tem seis clubes na briga por duas vagas: Botafogo-PB (29 pontos), Remo-PA, Aparecidense e Vitória-BA (ambos com 26 pontos e quatro gols de saldo), Ypiranga-RS (25 pontos) e São José-RS (23 pontos). Os dois representantes gaúchos têm remotas chances de classificação.

Na prática, Aparecidense e Botafogo-PB podem até comemorar juntas a classificação. Isso será possível se a Aparecidense (26 pontos) vencer o Botafogo-PB (29 pontos) e, nos outros jogos desta última rodada da 1ª fase, o Remo-PA (26 pontos) não ganhar do Botafogo-SP (29 pontos, nove vitórias e já classificado) em Ribeirão Preto (SP), além de que o Vitória-BA não vencer o Brasil-RS (ameaçado de rebaixamento, em Salvador). Assim, o Camaleão chegaria a 29 pontos, a mesma pontuação do Botafogo-SP, que também garantiria a vaga.

Esta é a combinação mais simples, pois a vaga também pode ser definida no saldo de gols. Aparecidense, Remo e Vitória têm 26 pontos e quatro gols de saldo. Por isso, o time goiano acredita que, caso consiga o resultado positivo em casa, fica com a classificação encaminhada. Porém, pode ser eliminada com triunfo caso Remo e Vitória vençam por maior diferença de gols.

O Botafogo-PB, conhecido como Belo, é o único que só depende de si próprio, pois, se ganhar ou empatar, estará classificado.

Moacir Júnior, técnico que fez a Aparecidense reagir na Série C, conhece bem o adversário. Afinal, na temporada 2020, dirigiu o Treze-PB na conquista do Paraibano.

Moacir Júnior deve manter a base dos últimos jogos, nos quais perdeu do Atlético-CE (3 a 1, em casa) e empatou com o Remo (0 a 0, fora).

FICHA TÉCNICA

Aparecidense: Gabriel; Adriel, Vanderley, Lucas Balardin, Rodrigues; Bruno Henrique, Renato, Felipe Menezes; Alex Henrique, Joãozinho, Robert. Técnico: Moacir Júnior

Botafogo-PB: Victor Golas; Bruno Ré, Leandro Camilo, Jonathan, Sávio; Ratinho, Nadson, Esquerdinha; Iago Teles, Alan Grafite, Adilson Bahia. Técnico: Itamar Schurlle

Local: Estádio Annibal Batista Toledo (Aparecida de Goiânia-GO). Data: 13/8/2022 (Sábado). Horário: 17 horas. Árbitro: Rodolpho Toski Marques/PR (Fifa). Assistentes: Jefferson Cleiton Piva da Silva/PR e Roberto Rivelino dos Santos Júnior/PR. Ingresso: 10 reais (inteira)