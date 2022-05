A Aparecidense voltou a empatar na Série C do Campeonato Brasileiro. Nesta segunda-feira (9), o Camaleão ficou no 0 a 0 com o Vitória, no Aníbal Batista de Toledo, no encerramento da 5ª rodada da competição, que disputa pela primeira vez na história.

Com 5 pontos, a Aparecidense é a 15ª colocada, a 1 ponto da zona de rebaixamento, mas não tão longe da faixa de classificação. A distância para o 8º colocado é de 3 pontos.

Em cinco rodadas, a Aparecidense tem uma vitória, dois empates e duas derrotas. O único triunfo da equipe na 3ª Divisão nacional foi na estreia, sobre o Ypiranga-RS, fora de casa, no dia 9 de abril.

Na próxima rodada, a Aparecidense joga fora de casa, domingo (15), às 11 horas, contra o Figueirense, no Estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis. É um confronto direto, já que o adversário catarinense tem 6 pontos, em 13º lugar.