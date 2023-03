A Aparecidense disputará pela segunda vez a Série C do Brasileiro, torneio em que chegou à fase de dois quadrangulares na semifinal e entre os oito melhores do ano passado. A equipe goiana volta a brigar por vaga na competição, que terá 20 participantes e terá a rodada inicial no dia 3 de maio – as datas dos jogos serão definidas pela CBF, que divulgou a tabela básica nesta sexta-feira (3).

A estreia do Camaleão será fora de casa, diante do Paysandu-PA. A primeira partida em casa será contra o São Bernardo-SP, sensação do Paulistão 2023 e um dos times que garantiu acesso na Série D passada, ao lado de América-RN (campeão), Pouso Alegre-MG (vice) e Amazonas-AM. Da Série B, foram rebaixados: Náutico, Operário-PR, Brusque-SC e CSA-AL.

A sequência da Aparecidense será: Paysandu (fora), São Bernardo-SP e Náutico (em casa), Figueirense-SC (fora), Altos-PI (casa), Ypiranga-RS (fora), Brusque-SC e Remo-PA (casa), CSA-AL e Operário Ferroviário-PR (fora), Manaus-AM e São José-RS (casa), Pouso Alegre-MG (fora), Floresta-CE (casa), Amazonas-AM e América-RN (fora). A última rodada da 1ª fase será no dia 3 de setembro, cada clube poderá inscrever até 50 jogadores e o prazo para isso será até agosto.

A CBF distribuirá R$ 18 milhões em premiações aos clubes da Série C, além de manter custeio de arbitragem, viagens, arbitragem, hospedagem, alimentação e exames antidoping no torneio que terá três fases. As 20 agremiações disputam a 1ª fase com jogos entre si – cada time atua 19 vezes. Os oito melhores classificados avançam à semifinal, que terá dois grupos de quatro clubes cada, em partidas de ida e volta. Os dois melhores colocados nas chaves garantem vaga na Série B 2024 e os líderes da cada grupo decidem o título também em jogos de ida e volta.