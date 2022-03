Esporte Série C: Aparecidense estreia dia 9 de abril CBF detalhou as cinco primeiras rodadas da 3ª Divisão nacional

A primeira partida da Aparecidense na Série C será no dia 9 de abril, contra o Ypiranga-RS, fora de casa. A CBF detalhou, nesta quarta-feira (30), as cinco primeiras rodadas da 3ª Divisão nacional. A Aparecidense já fez dois amistosos preparatórios para a Série C, com o Atlético, um empate sem gols, e com o time sub-20 do Vila Nova, que venceu por 3 a 1. A 1ª fase da ...