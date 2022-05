Esporte Série C: Aparecidense faz duelo inédito para voltar a vencer Camaleão enfrenta o Vitória pela 5ª rodada da Série C, no Aníbal Batista de Toledo, nesta segunda-feira (9), a partir das 20 horas

Dos clubes goianos que estão na disputa nas divisões do Campeonato Brasileiro com rebaixamento, a Aparecidense é o único que ainda não figurou entre os quatro últimos colocados na tabela e quer se manter assim. Nesta segunda-feira (9), no Estádio Aníbal Batista de Toledo, o Camaleão encara o tradicional Vitória, a partir das 20 horas, no encerramento da 5ª rodada da Sé...