A Aparecidense goleou o Volta Redonda, na noite deste domingo (26), e entrou no G8 da série C, faixa de classificação à próxima fase. A equipe goiana venceu por 3 a 0 pela 12ª rodada e consolida sua recuperação desde a troca de comando técnico.

É a terceira vitória sob o comando de Moacir Júnior, que venceu as três que comandou até agora na Aparecidense. Ele substituiu o demitido Eduardo Souza, que deixou o clube no início de junho.

Antes de bater o Volta Redonda, a Aparecidense venceu o Paysandu e o Botafogo-SP.

A Aparecidense tem 18 pontos e está em 6º lugar. Até o fim da rodada, vai perder apenas uma posição.

Figueirense e Remo se enfrentam nesta segunda-feira (27) e apenas um deles ultrapassa o Camaleão, qualquer que seja o resultado. Outro jogo da rodada será apenas na próxima semana, mas envolve times que estão acima da Aparecidense.

Na partida contra o Volta Redonda, no Estádio Raulino de Oliveira, a goleada foi construída no segundo tempo. O zagueiro Lucas Gazal marcou o primeiro, de cabeça, aproveitando rebote.

Alex Henrique marcou no rebote da cobrança de pênalti que ele mesmo fez. O atacante cobrou, o goleiro pegou no canto dirieto e Alex Henrique completou no rebote.

O terceiro gol foi do meia Felipe Menezes, que carregou a bola na direita e chutou na saída do goleiro para marcar. O jogador de 34 anos marcou seu segundo gol pela Aparecidense em jogos seguidos, depois de desencantar na vitória sobre o Paysandu.