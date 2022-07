A Aparecidense perdeu para o Atlético-CE, na noite deste domingo (31), por 3 a 1, no Estádio Anníbal Batista de Toledo, e pode deixar o G8 da Série C do Campeonato Brasileiro ao fim da 17ª rodada da fase de classificação. É a antepenúltima rodada da 1ª fase.

Com 25 pontos, o Camaleão é o 8º colocado, mas pode ser ultrapassado pelo Remo, nesta segunda-feira (1/8). O time paraense, que tem 22 pontos, enfrenta o Ferroviário-CE.

Leia também:

+ Na Série D, Anápolis é eliminado em Goiânia

O Camaleão saiu atrás no Anníbal ao sofrer o gol de Vanderlan, que aproveitou sobra na área para marcar aos 35 minutos de jogo. Alex Henrique, de cabeça, empatou para a Aparecidense aos 44 minutos.

No segundo tempo, o time da casa não conseguiu aproveitar as chances que teve e sofreu mais dois gols, novamente de Vanderlan, aos 22 minutos, e de Juninho Quixadá, aos 36.

A Aparecidense tem mais dois jogos para buscar a classificação à próxima fase da Série C do Brasileiro. Vai pegar o Remo, fora de casa, e o Botafogo-PB, em casa.

O Atlético-CE, com a vitória deste domingo (31), ganha fôlego na luta contra o rebaixamento, mas ainda está no Z4. Com 19 pontos, é o 17º colocado.