A Aparecidense está na 2ª fase da Série C do Campeonato Brasileiro. Neste sábado (13), o Camaleão conseguiu avançar após vencer o Botafogo-PB por 1 a 0, no Estádio Anníbal Batista de Toledo, em Aparecida de Goiânia, e contar com um tropeço do Remo, que perdeu para o Botafogo-SP.

Na primeira vez em que disputa a Série C nacional, após o histórico acesso e o título na Série D do ano passado, o Camaleão consegue se classificar após um início claudicante e a recuperação a partir da chegada do técnico Moacir Júnior.

Com 29 pontos, a Aparecidense ficou com a última vaga da fase classificatória, que terminou em 8º lugar, empatado em pontos com o adversário deste sábado (13), o Botafogo-PB, mas com uma vitória a mais.

O gol da vitória em casa foi marcado por Alex Henrique, artilheiro do time. Logo aos 3 minutos de jogo, Joãozinhou foi à linha de fundo pela direita e cruzou. Alex Henrique cabeceou e marcou o gol.

Agora, a Aparecidense entra em um dos quadrangulares que definem os clubes que sobem para a Série B do Brasileiro - as chaves foram definidas de acordo com a classificação da 1ª fase.

A equipe goiana está no Grupo B, com Mirassol-SP (1º), Volta Redonda-RJ (4º) e Botafogo-SP (5º).

O outro grupo, o C, tem: Paysandu (2º), Figueirense (3º), ABC (6º) e Vitória (7º).

Os dois primeiros de cada grupo sobem para a 2ª Divisão nacional. Os primeiros de cada chave decidem a Série C.