Para manter o pique da remada e seguir na faixa de classificação à próxima fase da Série C do Campeonato Brasileiro, a Aparecidense visita o Brasil de Pelotas, neste sábado (23), às 20 horas, no Estádio Bento Freitas, em Pelotas (RS).

Em novo momento na competição nacional, o Camaleão vislumbra uma classificação entre os oito melhores da Terceirona. O representante de Aparecida de Goiânia conquistou 10 dos últimos 15 pontos disputados na competição e se credenciou para seguir na competição.

Para isso, a equipe do técnico Moacir Júnior tem quatro jogos a cumprir ainda nesta fase de classificação e tem pela frente dois clubes que estão na zona de rebaixamento. O próximo adversário é o Brasil de Pelotas, que passou boa parte da competição na última colocação, mas que tem reagido e está a três pontos de sair da degola. O outro que está no Z4 é o Atlético-CE.

“Nós precisamos seguir nosso planejamento de fazer jogo a jogo, ter atenção especial em cada partida. É difícil chegar ao G8, mas é muito mais difícil permanecer lá devido às dificuldades que teremos. Vamos enfrentar uma equipe que briga de forma muito forte para deixar o Z-4, além de ter duas equipes com 21 pontos querendo nosso lugar”, destacou o técnico Moacir Júnior.

O único desfalque para o técnico Moacir Júnior é o lateral Luan Sales, que sentiu um desconforto e não enfrentará o Xavante. Quem é titular absoluto mais uma vez é o atacante Alex Henrique. Com sete gols marcados, o jogador divide a artilharia da competição nacional com Marlon (Paysandu) e Gustavo Coutinho (Botafogo-PB).

Além da partida contra o Brasil-RS, o Camaleão ainda enfrenta Atlético-CE, Remo e Botafogo-GO até o fim da fase de classificação para a próxima etapa.