A Aparecidense viveu uma arrancada na 1ª fase da Série C do Brasileiro, em que passou de um clube com receio de ser rebaixado à Série D 2023 a um dos oito classificados à fase semifinal da 3ª Divisão nacional. No Grupo B e na penúltima rodada da 2ª fase, novamente o representante de Aparecida de Goiânia espera dar forma à segunda arrancada. Para isso, terá jogo decisivo em casa, na tarde deste sábado (17), diante do Volta Redonda-RJ, no Estádio Annibal Batista de Toledo.

O Camaleão precisa da vitória sobre o Voltaço para assumir, até segunda-feira (19) ou até depois, a 2ª colocação da chave. Assim, chegará à última rodada para definir a classificação fora de casa, diante do Mirassol-SP. Porém, isso é algo a ser visto depois deste sábado (17).

Poderá ser a última partida da Aparecidense em casa - na rodada final, terá de jogar no interior paulista, em Mirassol (SP). A única chance de o Camaleão disputar outro jogo em casa será conseguindo o 1º lugar do Grupo B - na Série C, os dois melhores times de cada chave garantem o acesso, mas o só os líderes do grupo poderão disputar o título.

O jogo deste sábado (17) tem ares de decisão e de definição do futuro na Série C para as duas equipes. Aparecidense e Volta Redonda têm a mesma pontuação (quatro pontos) e estão com os mesmos números ofensivos (seis gols marcados) e defensivos (oito gols sofridos). A vitória é o sinal de que o vencedor poderá seguir sonhando, enquanto a derrota praticamente fechará as chances de classificação no Grupo B, que tem como líder o Mirassol-SP (oito pontos) e, na vice-liderança, o Botafogo, de Ribeirão Preto (SP) (seis pontos). Os dois times paulistas se enfrentam na segunda-feira (19) no fechamento da 5ª rodada.

A Aparecidense voltou a respirar na chave após vitória de 3 a 2 sobre o Botafogo-SP, em Ribeirão Preto. A equipe goiana reagiu depois de somar apenas um ponto nos jogos de ida do grupo.

O técnico Moacir Júnior conseguiu passar ao elenco que é possível garantir uma das duas vagas à Série B do Brasileiro. No jogo de ida, o Voltaço obteve a vitória sobre a equipe goiana por 1 a 0.

A Aparecidense tem o artilheiro da Série C, o atacante Alex Henrique (11 gols), e passou a ter novamente o goleiro Pedro Henrique como titular. Junto com o meia atacante Robert, ambos têm bom tempo de clube e identificação com o projeto de crescimento da Aparecidense. Suspenso, o zagueiro Ricardo Lima será desfalque.